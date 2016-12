Italiani, popolo di inventori... verdi Stando ad una elaborazione della Camera di Commercio di Milano su dati dell'Ufficio Brevetti e Marchi, quello italiano è davvero un popolo di inventori con vocazione ambientalista.

Sono, infatti, oltre 2.500 i brevetti depositati in Italia che interessano il settore energetico con idee, progetti e ingegnosi meccanismi che spaziano dallo sfruttare il moto ondoso delle maree o del vento, all'impiegare il passaggio degli autoveicoli lungo le strade e le autostrade.

Ma c'è anche chi ha pensato di recuperare e riutillizare gli oli usati o sviluppa processi per la generazione di biocarburanti.

Nel complesso, in base a quanto emerge dall'elaborazione tra le tipologie, il 44% riguarda migliorie e nuovi ritrovati da applicare al settore dell'industria dei combustibili.

A seguire col 26% le macchine motrici, i motori a vento e la produzione di energia meccanica.



