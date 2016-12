Insalata supervitaminica con pesto di bucce di carota Questa volta l'esperta di cucina sostenibile Lisa Casali ci presenta una ghiotta insalata che ci consiglia di provare in quanto, oltre che salutare, è davvero squisista!

Le bucce delle carote hanno un'elevata concentrazione di fibre, vitamine (soprattutto del gruppo B) e sono ricchissime di caroteni, precursori della vitamina A dotati di proprietà protettive nei confronti delle malattie degenerative e dell'invecchiamento delle cellule.

Normalmente le carote si sbucciano perché lo strato esterno ha un gusto più terroso e a volte amarognolo.

Il consiglio di Lisa, invece, è di lavare bene le carote e quando le consumate di tenere da parte le bucce, utilizzandole subito o conservandole in freezer.

Se poi acquistate carote con le foglie potete aggiungere quest'ultime all'insalata: ne arricchiranno il gusto oltre che il contenuto di fibre e vitamine.

Come sempre il consiglio è di utilizzate ingredienti da agricoltura biologica o biodinamica.

Ricetta a cura di Lisa Casali



Ingredienti per 4 persone

Insalata tipo misticanza

6 carote con le foglie (si utilizzano solo le foglie e le bucce)

2 fette di pane (vecchie di 1-2 giorni)

Olio extravergine d'oliva

Sale e pepe a piacimento

Semi misti (ad esempio: sesamo, lino, girasole, zucca, ...)

1 cipollotto

1 limone



Preparazione

Lavate bene le carote, l'insalata e il cipollotto.

Affettate il cipollotto (tenete da parte la parte verde per un'altra ricetta), disponete l'insalata ben sgocciolata in un'insalatiera.

Unite le foglie di carota e il cipollotto.

Tostate leggermente i semi oleosi.

Lavate bene il limone e grattugiate metà scorza.

Sbucciate le carote che utilizzerete come preferite.

Frullate le bucce con la mollica del pane, il sale, il pepe, la scorza di limone, il succo di limone e l'olio extravergine d'oliva versato a filo.

Versate il pesto così ottenuto sull'insalata.

Completate con i semi, portate in tavola e gustate ogni singolo boccone: oltre ad aver ridotto gli sprechi forse vi sentirete anche più giovani...



Galleria fotografica Argomenti: cucina sostenibile, ecocucina, alimenti biologici, insalata supervitaminica, bucce carote, agricoltura biodinamica