India, in un maxi blitz la polizia sequestra oltre 480 chili di avorio La notizia è stata battuta dal quotidiano indiano The Hindustan Times e riporta che, in una casa di New Delhi, la polizia ha sequestrato oltre 487 chili di avorio per un valore stimato di 120 milioni di rupie (l’equivalente di circa 1,6 milioni di euro).

Grazie ad una intercettazione telefonica, gli investigatori hanno condotto il raid nell'abitazione di Umesh Aggarwal, un commerciante di oggetti di artigianato che usava appunto la sua abitazione come nascondiglio segreto per il traffico illegale delle preziose zanne di elefante

Secondo gli esperti, l'avorio sequestrato appartiene a circa 40 elefanti uccisi dai bracconieri ed era destinato a facoltosi clienti indiani.

Il commerciante, che gestiva una società di copertura chiamata Art of India, sarebbe stato coinvolto nel traffico illegale fin dagli anni Novanta.

Secondo la polizia nel laboratorio produceva gli oggetti in resina o in pietra che servivano come "modelli" da esibire ai clienti che richiedevano l'avorio.



Galleria fotografica Argomenti: maxi sequestro avorio, traffico illegale avorio, bracconaggio, traffico zanne elefante