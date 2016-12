Incredibile: un contadino cinese ha costruito un'automobile che va a... vento Da qualche tempo sulle pagine di molti giornali cinesi e non è balzato non un cervellone delle tecnologie, ma un "semplice" contadino con un amore innato per l'elettronica.

Il suo nome è Tang Zhengping e, facendo praticamente tutto da solo, ha progettato e poi costruito in poco più di tre mesi un'automobile alimentata a vento e in grado di raggiungere l'incredibile velocità di 140 chilometri l'ora.

Avete letto bene: la sua auto sfrutta solo la forza del vento per produrre l'energia necessaria per azionare i motori elettrici.

Nel complesso il veicolo di Tang si presenta come un'auto quasi normale se non fosse per le due grandi ventole montate sulla calandra anteriore e dietro il cofano posteriore, ventole collegate a due generatori che lavorano in maniera alternata e che caricano le batterie proprio mentre l'auto si muove.

A onor del vero oltre a questi due generatori il veicolo è dotato anche di pannelli solari che permettono la ricarica delle batterie anche quando l'auto è ferma, ma questo poco importa: quella di Tang è una vera chicca tecnologica per il trasporto a emissioni zero che ci piacerebbe vedere presto sviluppata su larga scala.



Galleria fotografica Argomenti: auto ad aria, auto a vento, auto a impatto zero, auto ecologica, Tang Zhengping