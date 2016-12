Incredibile: e se l'auto del futuro andasse a... pipì? Strano ma vero: la ricercatrice Gerardine Botte della Ohio University è riuscita a trovare un sistema per estrarre idrogeno dall'urina attraverso un catalizzatore che, mediante un semplice processo di elettrolisi, riesce a spezzare la molecola di urea composta da quattro atomi di idrogeno.

Questo procedimento offre diversi vantaggi: innanzitutto è molto semplice ed efficiente in quanto per l'elettrolisi si fa uso di un elettrodo di nichel a cui viene collegato una tensione elettrica di appena 0,37 volt in grado di spezzare la molecola.

Secondariamente il processo si è dimostrato anche molto economico e pratico in quanto gli elettrolizzatori sono gli stessi già disponibili per altri usi e questo elimina la necessità di nuovi investimenti per la produzione di nuove apparecchiature.

Non solo: vista la quantità di pipì che gli esseri viventi producono ogni giorno in tutto il mondo si potrebbe davvero dire addio al caro petrolio...



