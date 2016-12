Inaugurato in California il più grande impianto di energia solare concentrata del mondo La più grande centrale di energia solare concentrata è finalmente entrata in attività nel deserto del Mojave, in California (Stati Uniti).

Il gigantesco impianto che si estende su una superficie di 3.500 ettari è il più grande impianto mai costruito fino ad ora e vede tra i suoi investitori anche i signori di Google.

La prima delle tre torri è già operativa e una volta completati tutti i lavori la centrale sarà in grado di produrre 392 megawatt, abbastanza per alimentare 140 mila abitazioni private e tagliare le emissioni di carbonio di 400.000 tonnellate all'anno.

La centrale è composta da 300.000 eliostati che circondano le tre torri alte quasi 150 metri e convogliano la luce del sole in un unico punto.

L'incredibile calore che viene generato porta a ebollizione l'acqua; il vapore che si sprigiona viene poi utilizzato per azionare le turbine che producono energia elettrica.

I lavori di costruzione dell'impianto sono iniziati nel 2010 ed entro pochi mesi saranno definitivamente completati.



