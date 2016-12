In un prossimo futuro le finestre saranno come i pannelli fotovoltaici e produrranno energia Nei laboratori del Massachusetts Institute of Technology (MIT) hanno trovato una geniale soluzione per sfruttare l'energia fotovoltaica grazie alla quale la superficie delle finestre di un edificio potrebbe essere utilizzata per produrre elettricità.

Il segreto sta nelle speciali celle fotovoltaiche "trasparenti" poste direttamente all'interno del vetro che, essendo basate su modelli organici, permettono di sfruttare l'energia della sola luce infrarossa lasciando così passare la luce "visibile".

A onor del vero anche per il passato altri ricercatori avevano sperimentato soluzioni analoghe; purtroppo, però, i precedenti tentativi di creare celle solari trasparenti o ottenevano rendimenti estremamente bassi, oppure bloccavano troppa luce per essere considerati pratici per l'utilizzo nelle finestre.

Ora, però, i ricercatori del MIT sono riusciti a trovare una formulazione chimica specifica per le loro celle fotovoltaiche che, oltre a mantenere un'elevata trasparenza al vetro, ha un'efficienza molto superiore rispetto alle versioni precedenti, efficienza che è paragonabile a quella delle "normali" celle fotovoltaiche organiche non trasparenti.



