In casa meglio cambiare aria che profumare Diversi esperti concordano sul fatto che bruciare incensi o candele profumate in casa è quanto mai dannoso per la salute a causa delle potenziali sostanze altamente tossiche che alcuni di questi prodotti possono emettere.

Tra i rischi, oltre alle malattie del sistema respiratorio come asma, bronchite, rinite, anche mal di gola, mal di testa, stanchezza, nausea, irritazioni, nervosismo fino ad arrivare addirittura al cancro.

Sotto accusa sono gli incensi (nelle diverse forme) e le candele profumate che concorrono ad aggravare il problema qualità dell'aria che è già compromesso nel 40% delle case.

La crociata contro i profumatori casalinghi che il Governo francese ha deciso di adottare a tutela dei propri cittadini conducendo un'indagine approfondita per stabilire quali prodotti debbano essere banditi dal mercato, è stata denominata Plan d'actions sur la qualité de l'air intérieur e intende individuare e censire i prodotti a base d'incenso e le candele che emettono la maggior parte di sostanze tossiche come il particolato, il benzene, la formaldeide, l'acetaldeide e l'acroleina.

Tuttavia, a preoccupare gli esperti francesi non sono soltanto incensi e candele, ma la qualità dell'aria all'interno delle abitazioni che, nel 40% dei casi, è inquinata anche dalla presenza di muffe, di sostanze emesse dalla pittura delle pareti o dalla tappezzeria, dai mobili e dal fumo di tabacco.

Tutte situazioni che aumentano di fatto le concentrazioni di sostanze tossiche che respiriamo regolarmente.



