In Svezia hanno bisogno di rifiuti La Svezia è un Paese che vanta un eccellente programma di raccolta e gestione dei rifiuti tale che solo il 4% di essi finisce in discarica.

Tutto il resto (capito bene, il 96%!) viene riciclato o utilizzato per qualcos'altro come, ad esempio, per far funzionare i tanti impianti di teleriscaldamento che producono acqua calda ed energia elettrica.

Dati alla mano, dai rifiuti la Svezia ottiene quasi il 20% del "propellente" che serve a far funzionare questi impianti.

Un ottimo risultato, ma che alle locali amministrazioni non basta: pur di abbandonare i carburanti fossili e considerato il crescente fabbisogno energetico, ora il Paese scandinavo ha iniziato ad importare rifiuti dai Paesi vicini (in primis la Norvegia) per alimentare i suoi impianti.

Detto questo, se è interessante apprendere notizie del genere pensando a come qui da noi in Italia potremmo risolvere in modo definitivo e intelligente il problema rifiuti che attanaglia diverse nostre città, a noi sovviene subito una contro domanda: come pensano, i signori svedesi, di risolvere il problema della diossina o dei metalli pesanti che si creano nei normali impianti di incenerimento da loro utilizzati?

Una soluzione potrebbe essere data loro (ma anche a noi come nel resto del mondo) con l'utilizzo di un pirogassificatore di rifiuti, ovvero un moderno impianto unisce i vantaggi della pirolisi (processo di combustione ad alta temperatura in condizioni anaerobiche, cioè in totale assenza di ossigeno) con quelli della gassificazione (processo attraverso cui si ottiene un gas di sintesi, il syngas, che a sua volta può essere utilizzato come combustibile).

A quanto sembra, però, ancora in pochi ne vogliono parlare e fanno finta di non conoscerne l'esistenza...



