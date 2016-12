In Spagna a marzo il vento è la prima fonte di energia In Spagna il futuro dell'energia rinnovabile non è un'idea possibile, ma una realtà assolutamente concreta già oggi.

Nello scorso mese di marzo, infatti, il Paese iberico ha soddisfatto il proprio fabbisogno energetico innanzi tutto mediante l'energia prodotta dal vento.

Dati alla mano i parchi eolici spagnoli hanno coperto ben il 21% della domanda e raggiunto così il record mensile assoluto, con il +5% in più rispetto al marzo 2010.

Ma c'è di più: sempre nel mese di marzo in Spagna le energie rinnovabili hanno fornito complessivamente il 42,2% della domanda.

Una lezione che il Governo Italiano dovrebbe capire al più presto, visto il ritardo con cui si affronta la questione e si cerca di risolvere il problema energetico del nostro Paese.



