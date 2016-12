In Perù pannelli solari ed energia elettrica gratuita per quasi 2 milioni di poveri Davvero una bellissima notizia che arriva dall'altra parte del mondo.

Jorge Merino, Ministro dell'Energia del Perù, ha annunciato il programma nazionale di elettrificazione fotovoltaica che porterà gratuitamente energia elettrica alle famiglie più povere del Paese Sudamericano.

In totale si parla di circa 2 milioni di persone delle quali circa un quarto non hanno neppure un accesso potenziale alla normale rete elettrica.

Proprio su queste si concentra la prima parte del progetto che è già stato avviato nella provincia di Contumazá (nella regione nord-orientale di Cajamarca) dove sono stati installati 1.601 pannelli solari.

Nel frattempo il Governo, visti i numeri complessivi dell'iniziativa, ha avviato una gara d'appalto per definire anche il resto di questa ingente operazione che, stando alla volontà espressa dal Ministro, entro il 2016 consentirà al 95% del Perù di avere accesso all'elettricità.



