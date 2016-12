In Nigeria la prima casa costruita solo con bottiglie di plastica Sarà perché in Nigeria sono ancora in pochi che possono permettersi una vera e propria casa o sarà anche forse perché nel Paese africano sono tante le bottiglie di plastica gettate e abbandonate dove capita, fatto sta che l'Associazione di Sviluppo per le Energie Rinnovabili (DARE - Development Association for Renewable Energies, una ONG con sede in Nigeria) ha deciso di costruire una casa-bungalow con due camere da letto di circa 60 metri quadrati utilizzando, al posto dei comuni mattoni, solo bottiglie di plastica.

Avete letto bene: praticamente le centinaia e centinaia di bottiglie sono state riempite di sabbia, ingabbiate fra di loro mediante una rete di corda e cementate proprio come fossero normali mattoni con un composto a base di fango e calce.

Sebbene siano stati in molti gli scettici a riguardo di questo sistema costruttivo fuori dal comune, sembra che questa casa abbia caratteristiche tecniche davvero incredibili: non solo è quasi del tutto ignifuga, ma resiste completamente ai terremoti e mantiene all'interno una temperatura confortevole di 18 gradi centigradi durante tutto l'anno.

C'è poi di bello che i tappi delle bottiglie conferiscono una simpatica nota di colore a questa sorprendente costruzione.



Galleria fotografica Argomenti: riciclare bottiglie plastica, costruire casa con bottiglie plastica, edilizia sostenibile