In Marocco il progetto Desertec comincia a prendere forma Il progetto Desertec, annunciato tre anni fa la sua con l'intento di sfruttare la potenza del sole del deserto del Sahara e delle regioni del Nord Africa, comincia finalmente a prendere corpo con la costruzione della prima centrale nella città di Ouarzazate in Marocco.

Questo primo mega impianto ad energia solare concentrata (CSP) da 500 mWh avrà un costo di 2,8 miliardi di dollari, quasi un niente (si fa ovviamente per dire!) rispetto al costo complessivo di tutto l'ambizioso progetto Desertec che ha un budget stimato di mezzo trilione di dollari (ovvero qualcosa come oltre 360 miliardi di euro!) e che sorgerà tra il deserto del Sahara, parte del Medio Oriente e parte dell'Europa.

Dal punto di vista energetico anche il potenziale del progetto è immenso visto che, entro il 2050, dovrebbe arrivare a soddisfare il fabbisogno europeo del 15-20% garantendo, nel contempo, elettricità anche alla regione del Medio Oriente e del Nord Africa.

