In Italia stop al nucleare, almeno per un anno Dopo il disastro in Giappone, il governo italiano ha deciso di rinviare di almeno un anno il progetto nucleare nel nostro Paese.

Ad annunciarlo il Ministro per lo Sviluppo Economico, Paolo Romani.

Nel frattempo, un sondaggio condotto recentemente dall'Osservatorio Giornalistico Mediawatch su un campione di 1.030 italiani, di età compresa tra i 18 e i 70 anni, porta alla luce un dato inequivocabile: per quasi il 90% degli italiani prima del nucleare sono meglio le energie rinnovabili, mentre dopo le recenti vicissitudini giapponesi addirittura il 68% è fermamente contrario al nucleare.

Il particolare, poi, l'89% del campione si dichiara favorevole ad un investimento governativo nelle fonti energetiche alternative e l'83% manifesta contrarietà al lodo Romani che, invece, toglie i contribuiti alle energie alternative anche retroattivamente.



