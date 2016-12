In Italia l'inquinamento fa ogni anno oltre 34 mila morti Stando ad un rapporto redatto dal Ministero della Salute, nel nostro Paese ogni anno sono oltre 34.500 i decessi provocati dall'inquinamento atmosferico, in particolare per il particolato fine (le così dette PM 2.5).

A pagare le conseguenze maggiori chi vive nelle aree urbane congestionate dal traffico e in quelle industriali del Nord Italia dove si registrano ben 22.500 decessi.

In altri termini questo significa che l'inquinamento accorcia mediamente la vita di ciascun italiano di 10 mesi: 14 per chi vive al Nord, 6,6 per gli abitanti del Centro e 5,7 al Sud e isole.

Nel rapporto viene anche tracciata una nuova mappa dell'inquinamento che è stata ottenuta applicando sofisticati modelli previsionali delle concentrazioni degli inquinanti su tutto il territorio nazionale.

Da essa emerge che il 29% della popolazione italiana vive in luoghi dove la concentrazione degli inquinanti è costantemente sopra la soglia di Legge, ma anche che vi sono considerevoli disuguaglianze degli effetti sanitari sul territorio.

Il Rapporto mette anche a fuoco come è cambiata la natura dell'inquinamento atmosferico negli ultimi dieci anni, individuando nella combustione di biomasse per il riscaldamento (principalmente legno e pellet, ndr) e negli scarichi dei veicoli diesel i due principali bersagli verso cui indirizzare nuove misure preventive.

Inoltre, il progetto ha mostrato come la riduzione significativa delle emissioni avvenuta negli ultimi anni non si sia sempre tradotta in un abbassamento delle esposizioni, soprattutto in aree, come la Pianura Padana, caratterizzate da condizioni fisiche e meteorologiche difficili.

Dati allarmanti, quelli presentati dal Ministero, che arrivano a pochi giorni di distanza dalla risoluzione adottata dalla 68/ma Assemblea Mondiale della Sanità, in cui si pone proprio l'accento sugli impatti negativi dell'inquinamento sulla salute e si invitano i governi a intraprendere misure immediate e urgenti.



