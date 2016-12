In Italia il rapporto auto-abitanti tra i piu' alti in Europa e nel mondo Non c'è da meravigliarsi se nel nostro Paese si fa fatica a circolare o a parcheggiare l'automobile, perché nel Belpaese la motorizzazione privata e le percorrenze in auto sono tra le più alte d'Europa.

E questo nonostante il tracollo delle nuove immatricolazioni, visto che il rapporto tra le auto circolanti e il numero di abitanti continua a crescere rimanendo ai vertici non solo dell'Unione Europea, ma del mondo intero.

A rilevarlo lo studio Ambiente Italia 2013, rapporto annuale di Legambiente realizzato in collaborazione con l'Istituto Ambiente Italia secondo cui, nel 2011, anno preso in considerazione dalla ricerca, abbiamo raggiunto la quota di 60 automobili ogni 100 abitanti, rispetto invece alle 50 vetture della Germania e alle 47 della media dell'Unione Europea.

Anche le percorrenze automobilistiche in Italia sono superiori alla media europea (qualcosa come il 22% in più!) e a quelle della maggior parte degli altri Stati della UE.

Non solo: anche sul fronte dei trasporti pubblici urbani (in particolare tram e metropolitane) rimaniamo indietro rispetto agli altri Paesi europei.

Unica nota positiva il fatto che, sempre nel 2011, per la prima volta, le vendite di biciclette hanno superato le immatricolazioni di autovetture nuove anche se, ad ogni modo, le vendite di bici sono sempre largamente inferiori alla media europea.



