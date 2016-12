In Italia e' quella fotovoltaica l'energia rinnovabile piu' diffusa Eccezion fatta per quella idroelettrica, l'energia rinnovabile più diffusa in Italia è, stando ai dati diramati dall'Ufficio Studi di Confcommercio, quella fotovoltaica.

Un sorpasso importante, avvenuto a febbraio di quest'anno quando il solare ha prodotto 10.678 GWh contro i 10.568 GWh dell'energia del vento.

Nonostante, però, questo exploit delle rinnovabili, purtroppo il divario con l'energia termica rimane qui da noi ancora molto elevato: basti dire che l'energia verde copre in totale appena il 26,2% del fabbisogno energetico, mentre il restante 73,8% è ancora ad appannaggio delle fonti "inquinanti" .

Ad ogni modo sembra anche che le rinnovabili offrano anche un altro importante vantaggio sul fronte dell'occupazione: sempre stando a Confcommercio tra il 2007 e il 2011, il numero di impianti fotovoltaici installati in Italia è passato da poco più di 7.600 a oltre 330 mila, mentre ad oggi gli addetti del comparto (assorbiti dalle oltre 100 mila imprese che operano nel settore) sono quasi 370 mila con un incremento, nel solo corso del 2011 rispetto al 2010, di quasi il 12%.

Questa sì che una buona notizia che fa bene al morale...



