In Italia è boom per gli agricampeggi In Italia cresce l'offerta degli agricampeggi (ovvero di quelle aree per le soste messe a disposizione all'interno degli agriturismi) che hanno raggiunto quota mille per oltre ottomila piazzole per la sosta.

A dirlo un'indagine elaborata da Terranostra (l'associazione per l'agriturismo, l'ambiente e il territorio di Coldiretti) su dati forniti dall'ISTAT secondo cui, nel nostro Paese, in appena sette anni le aree dedicate a questa forma di turismo sono aumentate di oltre il 50%.

Un fenomeno, quello dell'agricampeggio, in costante crescita soprattutto durante il mese di settembre quando i turisti cercano un contatto più diretto con la natura e il territorio, un approccio grazie al quale si possono conciliare le vacanze all'aria aperta con il gusto di assaporare piatti del posto preparati direttamente dai produttori locali con ingredienti davvero a chilometri zero.

A guidare la classifica regionale dell'offerta più ampia di agricampeggi troviamo Abruzzo, Puglia, Campania e Veneto.



