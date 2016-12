In Ghana la piu' grande farm fotovoltaica d'Africa La notizia è stata riportata dalla britannica BBC che afferma che sta per diventare realtà il progetto denominato Nzema che prevede la costruzione, in Ghana, di un'imponente centrale fotovoltaica da 155 Megawatt.

Stando agli analisti, si tratta della più grande farm fino ad ora mai costruita in Africa.

L'impianto, il cui investimento complessivo si aggira attorno ai 400 milioni di dollari, una volta ultimato dovrebbe fornire energia elettrica sufficiente ad alimentare oltre 100 mila abitazioni.

A differenza di molti altri impianti di energia solare di questa portata, quello che verrà costruito in Ghana prevede l'impiego di oltre 630.000 pannelli fotovoltaici ritenuti più adatti alle particolari condizioni climatiche e metereologiche del Paese africano.

Una scelta questa che è stata possibile solo adesso in quanto determinata dai prezzi dei pannelli solari che, negli ultimi due anni, sono (fortunatamente) scesi del 40%.

La costruzione dovrebbe iniziare entro la fine del 2013 e l'impianto fotovoltaico Nzema dovrebbe essere operativo entro l'inizio dell'anno successivo.



