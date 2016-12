In Germania nuovo record di energia prodotta col sole: 23,9 GigaWatt! In Germania nuovo impressionante record di energia elettrica prodotta col sole.

Secondo la SMA Solar Technology AG (società specializzata in impiantistica solare) la produzione di energia elettrica grazie al sole è salita dal già impressionante record di 22,4 GW fatto registrare nel mese di giugno, al ragguardevole 23,9 GW nei primi giorni di luglio.

I dati sono stati raccolti e successivamente elaborati grazie alle migliaia di unità solari e fotovoltaiche installate dalla società che hanno permesso il completo monitoraggio.

Un risultato che è stato possibile grazie ai milioni di impianti fotovoltaici installati in tutto il Paese; in particolare si parla di una cifra compresa tra gli 1,3 e gli 1,4 milioni!

Nulla però capita per caso: la Germania è, al momento, leader mondiale nello sfruttamento dell'energia solare (sebbene altri Paesi europei, come Bulgaria e la Repubblica Ceca, stiano crescendo in modo esponenziale in questo settore in relazione al loro prodotto interno lordo) con una capacità produttiva complessiva di 33,5 GW raggiunta ad aprile scorso, stando ai i dati diffusi dall'Agenzia Federale Tedesca per la rete elettrica.

Un esempio più che mai concreto che dimostra come il fabbisogno energetico di un Paese fortemente industrializzato può, già oggi, essere soddisfatto grazie alle fonti rinnovabili e ad una politica lungimirante che davvero ha saputo stimolare il passaggio a questo tipo di energie.



