In Germania la prima autostrada riservata alle sole biciclette Sarà presto inaugurata in Germania la prima autostrada al mondo riservata solo alle biciclette.

Sarà lunga una sessantina di chilometri e unirà le città di Dortmund e Duisburg, i due centri del popoloso bacino della Ruhr che rappresenta il cuore industriale tedesco ed è, anche per questo motivo, la regione più popolosa della federazione e quindi anche la più congestionata da traffico, code e ingorghi.

Questa bici... strada sarà larga cinque metri, abbastanza - dicono gli esperti di traffico della capitale regionale Duesseldorf - per assicurare uno scorrimento veloce e senza intoppi al numeroso popolo dei pendolari che ben volentieri sceglierà la bicicletta al posto dell´auto.

La bicistrada correrà quasi ovunque più o meno parallela all´autostrada federale A40, quella appunto che collega Dortmund e Duisburg, ma che da arteria di scorrimento veloce è diventata nel linguaggio popolare la "Autobahn delle lumache": troppo traffico, troppe code, troppi ingorghi e ritardi sul lavoro e al ritorno dal lavoro.

E anche troppo inquinamento.



Galleria fotografica Argomenti: mobilità sostenibile, auto elettriche, biciclette elettriche, auto ibride, emissioni zero, biocarburanti, batterie litio