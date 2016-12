In Germania installata la prima turbina eolica al mondo costruita in legno Se tutti siamo d'accordo che sfruttare le energie rinnovabili sia una gran cosa per l'Umanità e il Pianeta, forse in pochi si soffermano sul fatto di quanto costano, in termini di energia e di inquinamento, tutte queste tecnologie o gli stessi impianti.

Ad esempio, se si prova a pensare a quanto acciaio è utilizzato per la costruzione di una turbina eolica, si scopre che la sua messa in funzione costa - a monte - moltissimo in termini di CO2 poiché richiede enormi quantità di energia per la sua produzione.

È forse anche per questo motivo che una società tedesca, la TimberTower, sta testando ad Hannover, in Germania, una nuova turbina costruita in legno.

Così facendo la società sostiene che si sono riuscite ad evitare la bellezza di 400 tonnellate di CO2!

Non solo: il legname necessario è prodotto localmente (per la precisione in Germania e Austria) ed è (ovviamente) certificato PEFC che ne garantisce quindi una provenienza ecologica, economica e responsabile.

Il fatto, poi, che la turbina sia stata assemblata interamente sul posto ha fatto sì che si sia potuto anche risparmiare molti litri di carburante altrimenti necessari agli automezzi speciali per il trasporto.

Dal punto di vista tecnico, infine, la turbina (che è in grado di produrre elettricità sufficiente ad alimentare 1.000 abitazioni) soddisfa tutti i più alti standard in fatto di sicurezza e reazione al fuoco ed è garantita per una durata di almeno 20 anni, poi in un modo o nell'altro dovrà essere sostituita visto appunto che è fatta di legno.







Galleria fotografica Argomenti: turbina eolica legno, pala eolica legno, energia eolica, energie rinnovabili