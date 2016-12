In Germania al via i test per gli autobus elettrici con sistema di ricarica a induzione La Primove, azienda controllata dal colosso dei trasporti Bombardier, ha annunciato l'intenzione di testare un sistema di ricarica elettrica a induzione su alcuni mezzi pubblici nella città di Manheim, in Germania.

Nel giro di pochi mesi entreranno in servizio due autobus con tecnologia induttiva che li alimenterà grazie ad un sistema di barre installato, lungo le tratte interessate, sotto il manto stradale.

In questo modo i bus rigenereranno le batterie durante il tragitto oppure anche stando fermi in prossimità dei corpi conduttori che, qualora non vi fosse alcun veicolo, rimangono inattivi.

Secondo Primove le sue barre di induzione non interferiranno con i telefoni cellulari o i pacemaker, mentre le condizioni climatiche non inficeranno questa tecnologia che, se risulterà assolutamente efficace e non dannosa per gli esseri umani, sembra in grado di poter offrire diversi vantaggi.

Primo, che l'autobus elettrico non ha necessità di fermarsi per ricaricare le batterie, ma lo può fare continuando il suo servizio.

Secondo, potendo approvvigionarsi di corrente elettrica costantemente, si possono ridurre gli ingombri per le batterie e quindi consentire un numero di passeggeri trasportati superiore.

Terzo, vengono ridotti i costi di gestione in quanto un bus elettrico che rientra dal servizio è già pronto per il turno successivo.

Certo, però, che se pensiamo ai nostri tanto cari e vecchi filobus...







