In Francia ricaricare l'auto elettrica e' gratis In Francia la diffusione dei veicoli elettrici procede davvero in modo molto lento, tanto che nel tentativo di incentivare la diffusione dei veicoli a zero emissioni la Renault ha deciso di fare da sé installando, a proprie spese, nel Paese transalpino alcune postazioni di ricarica di libero uso.

Thierry Koskas, direttore del programma di sviluppo per i veicoli elettrici di Renault, afferma che: "Non è nostro compito installare le postazioni di ricarica delle batterie, ma qualcuno deve pur dare il via e aprire la strada al mercato".

Nelle intenzioni del costruttore francese c'è di installare mille centraline di ricarica rapida il cui costo, euro più euro meno, si aggira intorno i 5.000 euro ciascuna.

La maggior parte dei caricabatterie sarà ovviamente installata in Francia all'interno di parcheggi pubblici o di centri commerciali, ma non è escluso che alcune colonnine possano essere collocate anche in altri Paesi.



