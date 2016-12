In Danimarca nuovo record mondiale per l'energia eolica La Danimarca ha appena stabilito un record mondiale generando il 39% della sua elettricità grazie alla sola energia del vento.

Non solo: entro i prossimi cinque anni la Danimarca intende arrivare a soddisfare il proprio fabbisogno energetico solo grazie all’energia eolica e vuole bandire completamente entro il 2025 il carbone come risorsa per la produzione di energia.

In un recente articolo pubblicato su The Local Denmark, il Ministro danese dell’Ambiente Rasmus Helveg Petersen ha così commentato: "Abbiamo stabilito un record unico nel suo genere ed è evidente che raggiungeremo gli obiettivi ambientali che ci siamo prefissati per il 2020. Ma è anche chiaro che siamo in grado di raggiungere il nostro obiettivo finale, vale a dire fermare il riscaldamento globale".



