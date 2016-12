In Danimarca gli obiettivi climatici diventano legge Sul fronte delle politiche ambientali il governo danese fa davvero sul serio, non solo perché a dicembre 2013 l'energia eolica ha soddisfatto ben il 55% del fabbisogno del paese, ma anche e soprattutto perché, se fino a ieri si parlare "solo" di impegno di riduzione del 40% - entro il 2020 - delle emissioni di gas serra rispetto ai livelli del 1990, ora questo impegno è diventato una legge di Stato vincolante.

A volerla e votarla sia i socialdemocratici che sono al governo, ma anche il Partito Popolare Socialista e l'Alleanza Rosso-Verde a dimostrazione che l'ambiente, almeno là, mette tutti d'accordo.

Ma non finisce qui: la legge prevede anche che ogni 5 anni il governo dovrà rivedere e aggiornare i propri obiettivi relativi alle emissioni di CO2.

Il Ministro per il Clima e l'Energia, Rasmus Helveg Petersen, ha entusiasticamente commentato che si è trattato di un vero grande giorno.

E come dargli torto...



