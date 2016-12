In Corea sviluppano una batteria al litio che si ricarica fino a 120 volte piu' velocemente Ricercatori sudcoreani sono convinti di aver trovato un modo per riuscire a ricaricare le batterie al litio in modo che può arrivare ad essere ben 120 volte più veloce rispetto a quanto avviene oggi.

Il risultato sarebbe possibile immergendo "semplicemente" il materiale catodico (in questo caso ossido di litio manganese) in una soluzione a base di grafite.

Senza addentrarci in discorsi troppo tecnici, cerchiamo di spiegare con parole molto semplici di cosa si tratta.

In una batteria il tempo di ricarica è determinato dal volume della batteria stessa: maggiore sarà la dimensione, maggiore sarà il tempo necessario alla rigenerazione.

Una prima soluzione al problema già viene applicata ed è quella di scomporre la batteria in celle collegate fra di loro, ma che si ricaricano una dopo l'altra.

Ora, grazie alla grafite si viene a creare quella che i ricercatori definiscono una "fitta rete di tracce conduttive" che essenzialmente funzionano come vasi sanguigni e permettono alle celle della batteria di ricaricarsi nello stesso momento, accelerando così la ricarica da 30 fino a 120 volte.

Peccato solo che, almeno al momento, la rete di tracce conduttive faccia aumentare la dimensione complessiva della batteria e che questa tecnologia non sembra essere ancora a buon mercato perché vi immaginate se, oltre a ricaricare computer o smartphone in meno di un minuto, riuscissimo a fare il pieno all'auto elettrica nello stesso tempo?

Questa sì che sarebbe una vera rivoluzione tecnologica...



Galleria fotografica Argomenti: ricarica veloce batterie litio, ricarica batteria ultraveloce, nuove batterie litio, auto elettriche