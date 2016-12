In Cina l'autobus piu' grande del mondo che trasporta fino a 300 passeggeri Nelle popolosissime città di Pechino e Hangzhou è ufficialmente entrato in servizio un nuovo tipo di autobus che ha dell'incredibile visto che riesce a trasportare fino a un massimo di trecento persone.

Lo Youngman JNP6250G (questo il nome dato al megabus) è lungo quasi venticinque metri, circa tredici in più di un normale autobus di linea, ed è composto da tre sezioni indipendenti che gli consentono di muoversi e districarsi molto agevolmente nel traffico cittadino senza aver particolari problemi, in particolare in curva.

Non solo: per come è stato progettato, questo superautobus risulta anche molto più comodo degli altri oltre al fatto che, grazie alle cinque porte d'ingresso molto vicine al manto stradale, è facilmente utilizzabile anche da persone con problemi di deambulazione o costrette sulla sedia a rotelle.

La velocità massima che può raggiungere è 80 km/h, dunque non è proprio un fulmine, ma questo poco importa: in città l'andatura consentita dal codice e dal traffico è sicuramente molto più bassa.

Ad ogni modo gli amministratori delle due città cinesi dove è entrato in funzione sono sicuri che con questo superbus si incentiveranno le persone a utilizzare i trasporti pubblici.

Altro che Zona C e ticket d'ingresso in città: se si vuole fare lasciare a casa l'auto bisogna offrire prima i servizi...



Galleria fotografica Argomenti: trasporti pubblici cinesi, autobus trasporta 300 persone, Youngman JNP6250G