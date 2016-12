In California il piu' grande parco solare ad energia concentrata del mondo Partirà a breve la realizzazione del più grande impianto ad energia solare concentrata del mondo.

La centrale sarà costruita nella Contea di Riverside, in California (Stati Uniti), e, oltre a produrre l'energia necessaria a soddisfare il fabbisogno di 200 mila abitazioni (si parla in totale di una centrale da 500 Megawatt), creerà 2.000 nuovi posti di lavoro.

L'impianto si svilupperà su due torri da 250 Megawatt ciascuna e, nel corso del suo ciclo di vita, dovrebbe evitare l'emissione di circa 17 milioni di tonnellate di CO2.

Questa tipologia di centrali solari, infatti, producono energia elettrica sfruttando vapore acqueo per azionare le turbine, proprio così come avviene nelle tradizionali centrali a combustibili fossili o quelle nucleari.

A differenza però di queste, utilizzando solo il calore del sole che viene convogliato attraverso una serie di specchi in uno specifico punto nella torre, non c'è alcun tipo di emissione di gas dannosi per l'ambiente.

I lavori di costruzione inizieranno entro la fine di quest'anno per terminare entro il 2016.



