In Bolivia i delfini rosa ora sono una specie da tutelare Il delfino rosa, conosciuto più comunemente come Bufeo, ma il cui vero nome scientifico è Boliviensis Inia, è in Bolivia l'unica specie di mammifero che vive nelle acque dolci.

Come tante altre specie animali, però, anche questa risente delle attività dell'uomo che stanno mettendo a serio rischio la specie.

Per questo motivo il Presidente boliviano Evo Morales ha recentemente promulgato una legge volta a proteggere questi delfini che vivono nei fiumi del Paese centro americano.

Così, durante una cerimonia lungo le rive del fiume Ibare, il Presidente ha invitato addirittura le forze armate a proteggere gli habitat dei delfini rosa la cui specie è messa a rischio non solo dalla pesca intensiva, dall'erosione del territorio, dall'inquinamento e dal disboscamento, ma anche e soprattutto dalla contaminazione dei fiumi dal mercurio utilizzato in operazioni illegali di estrazione dell'oro.

Come dire: a mali estremi, estremi rimedi...



Galleria fotografica Argomenti: delfino rosa, delfini via estinzione, Bufeo, Boliviensis Inia, protezione animali