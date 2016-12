In America la nuova Honda Accord si aggiudica il titolo di Green Car of the Year La regina del Salone dell'Auto di Los Angeles (in California, Stati Uniti) è la nuova serie della Honda Accord che si è aggiudicata il riconoscimento di Green Car of the Year per il 2014.

La giuria del Green Car Journal (una rivista specializzata che da oltre vent'anni si occupa di mobilità sostenibile) l'ha votata in quanto l'ha ritenuta l'auto di serie migliore in fatto di efficienza, prestazioni, allestimenti e dotazioni.

L'auto giapponese ha battuto blasonati nomi e modelli delle quattro ruote fra cui Audi A6 TDI, BMW 328D, Mazda3 e la Toyota Corolla che speravano di aggiudicarsi quest'anno il titolo.

"Grazie all'efficienza del suo sofisticato motore termico accoppiato ad un sistema elettrico e all'impianto plug-in di cui è dotata, - ha dichiarato Ron Cogan, editore di Green Car Journal e del sito CarsOfChange.com - la Honda Accord Hybrid offre esattamente ciò che i consumatori di oggi sono alla ricerca in fatto di piacere di guida e salvaguardi dell'ambiente".



