In Italia nel 2014 le emissioni di CO2 calano del 20% rispetto al 1990 Buone notizie sul fronte delle riduzioni delle emissioni di gas serra nel nostro Paese.

Stando ad una stima della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, nel corso dell'anno scorso le emissioni di CO2 in Italia sono calate del 20% rispetto al 1990 e del 6-7% in relazione al 2013.

Dati alla mano nel 2014 sono stati emessi circa 300 grammi di CO2 equivalente per produrre un euro di PIL (Prodotto Interno Lordo) a fronte dei 400 grammi del 2005.

In particolare, secondo il report, le emissioni nel 2014 si sono attestate attorno a 410 milioni di tonnellate di CO2 equivalente; 25-30 milioni di tonnellate in meno rispetto al 2013.

Mentre rispetto al 1990 (anno di riferimento per il protocollo di Kyoto) le emissioni dell'Italia sono state quasi 110 milioni di tonnellate di CO2 equivalente in meno e di poco meno di 170 rispetto al picco del 2005.

Per Edo Ronchi, presidente della Fondazione, "il calo delle emissioni non è prodotto solo dalla lunga recessione, ma dalla riduzione dell'intensità carbonica del PIL. Se questo trend sarà confermato, le emissioni continueranno a calare anche nei prossimi anni in presenza di una ripresa economica, dal momento che è in corso un mutamento strutturale del sistema energetico italiano dovuto dall'aumento sia dell'efficienza energetica e sia delle fonti energetiche rinnovabili".

I motivi di questo trend? Secondo la Fondazione c'è "in primo luogo il calo della domanda di gas naturale" soprattutto per un calo della produzione termoelettrica; poi il calo dei consumi di carbone (-7%), mentre i prodotti petroliferi sono calati un po' meno grazie anche alla riduzione dei prezzi dei carburanti.



Galleria fotografica Argomenti: calo emissioni CO2 Italia, -20% emissioni gas serra rispetto 1990, trend emissioni gas serra Italia