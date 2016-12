Impronta ecologica ai minimi termini per il matrimonio dell'anno Stando ai calcoli effettuati dagli esperti, il matrimonio tra William d'Inghilterra e Kate Middleton ha generato più di 6.765 tonnellate di anidride carbonica che è dieci volte la quantità di gas serra che Buckingham Palace produce in un intero anno e 1.230 volte quella di una famiglia media del Regno Unito.

MA si sa: per il popolo britannico il rispetto dell'ambiente è uno dei primi valori e forse proprio per questo e per il grande impegno del padre, il Principe Carlo d'Inghilterra, William e Kate si sono davvero impegnati e ingegnati per ridurre quanto più possibile l'impronta ecologica del loro matrimonio.

Come? Ad esempio:

- l'intero menù dei ricevimenti è stato preparato con alimenti e ingredienti biologici locali.

- per la torta sono state utilizzate uova di galline ruspanti;

- per gli addobbi floreali la coppia ha scelto fiori di stagione e ha chiesto agli ospiti di "piantare" alberi o di fare una donazione a Earthwatch, uno dei 26 enti inseriti nella loro lista di nozze che si occupa di questioni legate all'ambiente;

- tutti i documenti così come le partecipazioni di nozze sono stati stampati su carta riciclata o su carta certificata FSC (Forest Stewardship Council);

- l'abito di Kate Middleton è stato realizzato dalle mani di sapienti artigiani inglesi che hanno impiegato solo tessuti nazionali;

- il matrimonio ha prodotto qualcosa come 140 tonnellate circa di rifiuti molti dei quali verranno riciclati.



