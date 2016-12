Il volo elettrico è già una realtà: 200 miglia in meno di due ore Pipistrel-USA, un team statunitense della Pennsylvania, ha vinto il NASA Cafe Green Flight Challange riuscendo a percorrere con un aereo elettrico duecento miglia (circa 370 chilometri) in meno di due ore.

Il concorso, che ha tra i principali sponsor Google, è stato creato per stimolare lo sviluppo di aerei elettrici e la progettazione di aeroplani efficienti e vanta un premio in denaro di 1,35 milioni dollari che di certo non fa male alla ricerca.

Il NASA Cafe Green Flight Challenge 2011 si è svolto presso il Sonoma County Airport in California, mentre ai partecipanti è stato chiesto di riuscire a volare per duecento miglia in un tempo massimo di due ore con appena un gallone di carburante (cioè poco meno di quattro litri) per occupante o con l'equivalente di energia elettrica.

Il Taurus G4 del team Pipistrel-USA è riuscito in questa impresa imbarcando solo due occupanti e utilizzando meno di due litri di elettricità equivalente.

Ma l'altra bella notizia è che anche al secondo posto si è classificato un altro aeroplano elettrico...

Come dire che l'aviazione a zero emissioni si può fare...



Galleria fotografica Argomenti: aereo elettrico, aeroplano elettrico, volare zero emissioni, Taurus G4, Pipistrel-USA, NASA Cafe Green Flight Challange