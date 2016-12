Il volo a emissioni zero con un aereo elettrico: sogno o realtà? Dopo il primo prototipo testato poco più di un anno fa, la SolarWorld e la PC-Aero hanno ufficialmente presentato la nuova versione del loro Elektra One Solar un piccolo aereo elettrico alimentato a energia solare decisamente migliorato rispetto alla precedente versione.

Si tratta di un velivolo altamente tecnologico costruito con materiali compositi in carbonio che consentono un contenimento del peso dell'aereo a poco più di 190 chilogrammi e che è dotato di pannelli solari alloggiati sulle superfici alari e sulla carlinga grazie ai quali l'Elektra One Solar riesce a volare ininterrottamente per più di otto ore percorrendo una distanza di quasi 1.000 chilometri.

Laconica la dichiarazione rilasciata da Frank Asbeck, amministratore delegato di SolarWorld: "Elektra One Solar è la chiara ed emblematica dimostrazione che la mobilità che si basa su veicoli elettrici efficienti e rispettosi dell'ambiente è possibile. Dobbiamo smettere di dipendere dai combustibili fossili con cui alimentare motori inquinanti e rumorosi per andare da un luogo all'altro. L'energia solare, abbondante e infinita, è ora una scelta possibile anche per i viaggi in aereo".



