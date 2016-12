Il veicolo elettrico secondo gli studenti dell'Università di Aston Almeno al momento, i veicoli elettrici sembrano essere la soluzione migliore (e più futuribile) per una mobilità realmente sostenibile e, cosa importante, oltre ai maggiori Costruttori di veicoli a due, tre o quattro ruote, il tema interessa anche gli ambienti accademici.

Tra le ultime proposte arriva quella degli studenti della Aston University che hanno recentemente presentato il loro progetto di quattro ruote ecologiche, un veicolo elettrico dal peso di soli 150 kg. con sospensioni in bambù, telaio in legno compensato, carrozzeria in lycra e l'idrogeno come carburante per la produzione dell'energia elettrica.

Anche se, a detta dello stesso team che l'ha progettato e costruito, il prototipo necessita di migliorie e messe a punto, questa green car è un altro chiaro esempio che la mobilità sostenibile non è solo un concetto astratto, ma una... strada che si può iniziare a percorrere con successo già oggi.



Galleria fotografica Argomenti: mobilità sostenibile, auto elettriche, biciclette elettriche, auto ibride, emissioni zero, biocarburanti, batterie litio