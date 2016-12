Il tennis francese sempre più… green La Federazione Francese Tennis (FFT) ha fissato per il 2011 l'obiettivo di riciclare tra le 800 mila e un milione di palle da tennis.

L'iniziativa era già stata lanciata nel 2008 e ha portato, nel corso dello scorso anno, al recupero di circa 600 mila le palline che hanno trovato una nuova vita sempre a fini sportivi in questo caso come superficie del campo di gioco che viene rinnovata grazie al riciclo di circa 40 mila palle.

In Francia ogni anno tra giocatori professionisti e amatoriali vengono utilizzate circa 14 milioni di palline da tennis.



