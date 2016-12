Il telo che copre e ripara l'auto e intanto ricarica le batterie Un giovane designer, tale Hakan Gürsu, ha avuto la brillante idea di inventare una telo con cui coprire e proteggere l'auto che non serve solo a ripararla dal sole e dalle intemperie, ma anche a ricaricare le batterie se si tratta ovviamente di un'automobile elettrica.

La sua V-Tent (questo il nome dato all'invenzione) è, infatti, un vero e proprio lenzuolo che si appoggia sopra l'autovettura ed è realizzato all'esterno in uno speciale tessuto laminato multistrato su cui sono stati applicati pannelli solari flessibili.

Sul lato interno, invece, la V-Tent è rivestita con materiale riflettente, mentre uno strato intermedio tra lato esterno e quello interno è realizzato con micro tubi di ventilazione che dovrebbero consentire una sorta di ventilazione così da impedire il surriscaldamento sia del telo sia dell'autovettura stessa su cui è appoggiato.

Nel progetto di Hakan Gürsu si tratta di un vero e proprio sistema nel senso che il designer prevede intere aree di parcheggio dedicate alla ricarica delle auto elettriche dove gli automobilisti possono parcheggiare i loro mezzi, rivestirli con lo speciale telo fotovoltaico e rigenerare le batterie.

A completamento di ciascuna postazione sono anche previste apposite colonnine che informano l'utente sullo stato di ricarica e possono interagire, grazie ad un'apposita app, anche con gli smartphone.

Ora si tratta solo di capire se, dal punto di vista economico, questa soluzione sia più conveniente o meno di altre che abbiamo già presentato, anche se dal punto di vista funzionale qualche perplessità sorge spontanea: una tradizionale pensilina fotovoltaica non sarebbe meglio?



