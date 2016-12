Il televisore si è rotto? Non c'è problema: vado al bar e me lo aggiusto! In Olanda è un vero e proprio fenomeno che si sta diffondendo a macchia d'olio in tutto il Paese.

Stiamo parlando dei Cafe Repair un luogo dove (lo dice il nome stesso) la gente con la passione del fai-da-te e un minimo di manualità si ritrova per riparare qualsiasi tipo di oggetto che ha bisogno di una aggiustatina: vestiti, mobili, radio, elettrodomestici.

Non importa cosa: in questi cafè tutto può ricevere nuova vita alla faccia del consumismo sfrenato che vorrebbe che, al primo problema, tutto venisse gettato nell'immondizia.

Un fenomeno certo di costume e legato ai tempi che stiamo vivendo, ma in ogni caso un'idea intelligente e utile frutto della mente di Martine Postma che con questi circoli ci ha fatto su pure un bel business: basti dire che da ottobre 2009, data delle prima apertura, ad oggi di Cafe Repair ne sono stati aperti venti, mentre sono già cinquanta quelli di prossima apertura.

"Ho iniziato questa attività perché penso sia un peccato buttare via le cose prima del tempo" dice Martine. "D'altro canto molte persone non hanno manualità e non sanno riparare le cose da soli. Ecco il nostro cafè offre proprio questo: la soddisfazione di aggiustarsi con le proprie mani le cose risparmiando denaro e, cosa più importante, salvaguardando l'ambiente".



