Il salvatore americano di alberi Nella vita di tutti i giorni Bernie O'Brien è un uomo come tanti che ha passato la cinquantina, con un buon lavoro, una moglie e la fortuna di possedere un bel pezzo di terra.

Diciamo che per tanti aspetti potrebbe passare del tutto inosservato alle cronache se non fosse che, negli ultimi cinque anni, armato di solo piccone e pala e con un furgoncino Ford vecchio oramai di trent'anni, non fosse diventano il paladino degli alberi.

Ebbene sì: indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, ogni santo weekend Bernie parte da casa e va a prendere gli alberi che qualcuno vuole abbattere per poi trasferirli nel suo terreno.

Non importa quanta strada deve percorre, lui prende e va e, in questo modo nobile ma al tempo stesso stravagante di passare i propri fine settimana, in cinque anni Bernie ha dato una nuova "casa" a circa cento alberi nell'assoluta convinzione che anch'essi abbiano un'anima.

In realtà il fattore scatenante che ha aperto gli occhi a Bernie è stato quando si è accorto che, a causa del disboscamento, erano del tutto spariti nelle zone adiacenti la sua proprietà alcune specie animali tra cui i gufi.

In quel preciso momento Bernie ha deciso di ricreare l'habitat naturale trasformando il suo terreno in un vero e proprio santuario per gli alberi.

Ma come fa a sapere dove andare? Beh, internet viene in aiuto di Bernie che ha messo un annuncio su un noto portale americano dove, chi è interessato a liberarsi di un albero, può segnalarglielo.

Visto il "successo" della sua attività, Bernie e sua moglie stanno pensando di acquistare un altro appezzamento di terra e non vi preoccupate, cari alberi, il vostro paladino ha intenzione di lavorare per voi fino all'età di 70 anni!



Galleria fotografica Argomenti: salvare alberi, disboscamento selvaggio, ricreare habitat animali, Bernie O'Brien, paladino alberi