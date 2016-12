Il record negativo di Roma, capitale anche per numero di auto e smog Secondo il rapporto sulla Qualità dell'Ambiente Urbano presentato dall'ISPRA (l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), è Roma la città italiana con il maggior numero di automobili in circolazione.

Si parla di qualcosa come 1,6 milioni di veicoli su una popolazione di 2,6 milioni di abitanti, quasi il triplo delle auto di Milano (600 mila su 1,2 milioni di abitanti).

A seguire Napoli (500 mila vetture su una popolazione di 900 mila abitanti) e Torino con 450 mila auto su un milione di abitanti.

Anche se si guarda poi al numero di auto in rapporto alla popolazione, Roma ha valori molto alti, con 0,6 veicoli per abitante contro Milano, Bologna o Firenze dove la media è di 0,4.

Ma preoccupante la tendenza: nel periodo compreso tra il 2006 e il 2012, infatti, le auto nella capitale sono aumentate del 2%, decisamente all'opposto rispetto alle altre città italiane dove, mediamente, il numero è calato.

A Torino, ad esempio, nello stesso periodo le automobili sono diminuite del 3,3%.

Il crescente numero di automobili ha poi, come logico, una forte ripercussione sulla qualità dell'aria: secondo il rapporto sempre Roma è al primo posto assoluto sia per le emissioni di polveri sottili che di ossidi di azoto, e precede Taranto e Milano anche nel monossido di carbonio e nelle sostanze organiche volatili.



