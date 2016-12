Il più grande parco fotovoltaico mai realizzato prima in Europa È nella regione meridionale di Alpes-de-Haute-Provence (esattamente nel comune di Les Mées, in Francia) che verrà costruito il più grande parco fotovoltaico mai realizzato prima in Europa.

Disposto su un'area di 200 ettari, l'impianto (il cui costo dovrebbe aggirarsi attorno i 70 milioni di euro) verrà costruito dalla società belga Enfinity ed entro la fine dell'anno dovrebbe già essere in grado di produrre energia per circa 100 Megawatt.

Si tratta di un impianto molto particolare che, a detta dei costruttori, si integra perfettamente anche dal punto di vista ambientale: il parco solare, infatti, non fa uso di alcuna fondazione in cemento, mentre il particolare design permetterebbe alle pecore della zona agricola circostante di continuare a pascolare tranquillamente.

Il fatto poi che verrà posto ad un'altitudine di 800 metri garantisce una ventilazione ideale dell'impianto che, a sua volta, in questo modo avrebbe un rendimento ottimale del 10/15% sopra la media.



