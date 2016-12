Il più grande impianto fotovoltaico del mondo mai installato prima in un parcheggio Belectric e Sun&Life stanno costruendo a Dhahran in Arabia Saudita la più grande centrale solare del mondo mai montata prima in un parcheggio per autovetture.

Per questo impianto saranno utilizzati qualcosa come 120.000 moduli fotovoltaici di ultima generazione thin-film, in pratica i moduli sono composti da uno strato sottilissimo di silicio cristallino (1 - 2 micron) applicato su una lastra di vetro.

I pregi di questi moduli sono evidenti: impatto ambientale ridotto, tempo di ritorno inferiore, ideali in condizioni di basso irraggiamento ed elevate temperature.

"Siamo molto orgogliosi di aver ricevuto questo incarico - ha dichiarato Beck Bernhard, CEO di Belectric -. I vantaggi in termini di prestazioni dei nostri moduli fotovoltaici in combinazione con le nostre avanzate tecnologie impiantistiche e di ingegneria sono i fattori che contribuiranno a creare una centrale solare affidabile ed efficiente in condizioni di clima estremamente caldo".

La centrale elettrica produrrà energia elettrica e passarlo in alla rete pubblica entro la fine del 2011.



