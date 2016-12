Il patrimonio artistico italiano minacciato da inquinamento, frane e alluvioni Davvero preoccupanti i dati diffusi dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dall'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (ISCR) secondo cui il patrimonio artistico italiano sarebbe soggetto a degrado a causa dell'inquinamento atmosferico, ma anche a rischio di frane o alluvioni.

In particolare lo studio sostiene che siano ben 3.660 i monumenti minacciati dallo smog cittadino, 14mila quelli esposti a rischio frane e 28.483 ad alluvioni.

Negli ultimi decenni, il degrado dei monumenti esposti all'aperto ha subito un'accelerazione e, in generale, è stato registrato un incremento della velocità con cui alcuni processi, coinvolti nel degrado, evolvono nel tempo, primi fra tutti lo smog il cui impatto sui materiali costitutivi dei monumenti è ingente ed irreversibile a causa della mancanza di processi di autorigenerazione che sono invece presenti negli esseri viventi.

Per ora sono in salvo, almeno in Italia, solo le opere d'arte esposte all'interno dei musei.



