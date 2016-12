Il nuovo data center finlandese di Google alimentato solo con energia eolica Google ha appena annunciato che il suo nuovo data center in costruzione in Finlandia sarà alimentato interamente da energia eolica prodotta dalla centrale O2 di Maevaara, in Svezia, centrale anch'essa in costruzione.

Il parco eolico sarà tecnicamente di proprietà di Allianz, investitore tedesco di Google, e sarà costituito da 24 turbine che avranno una capacità produttiva di 72 megawatt necessari al data center.

Google, che sostiene di essere a tutti gli effetti già ora una società a emissioni zero, nel corso degli ultimi anni ha investito incessantemente (e continua a farlo) in energie rinnovabili prime fra tutte l'eolico, il solare e il biogas.

Sta di fatto che questa nuova farm è parte di un investimento complessivo di 75 milioni dollari grazie ai quali si stanno costruendo un parco eolico in Iowa (Stati Uniti) e una farm solare in Sudafrica.

Google prevede di iniziare la costruzione della centrale O2 nel corso dei prossimi mesi e di averla operativa entro il 2015.



