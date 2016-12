Il nuovo data center di Facebook sarà alimentato solo con energia eolica Facebook ha annunciato che il suo nuovo data center in costruzione in Iowa (negli Stati Uniti) sarà alimentato interamente con energia prodotta dal vento.

Progettato per diventare operativo nel 2014, il data center sarà infatti accoppiato ad un parco eolico che produrrà energia sufficiente per soddisfare completamente il fabbisogno della struttura, ma che entrerà in funzione solo nel 2015.

Fino ad allora, dunque, il data center sarà collegato alla normale rete elettrica.

La centrale eolica da 138 Megawatt non apparterrà direttamente a Facebook, ma alla Energy MidAmerican società del posto che si occuperà anche della manutenzione dell'intero impianto.

Oltre a questo, dal quartier generale di Mark Zuckerberg hanno anche anticipato che, oltre ad essere alimentato solo con energie rinnovabili, il nuovo data center adotterà una serie di soluzioni per migliorare l'efficienza energetica e ridurre così al minimo il suo impatto ambientale.



