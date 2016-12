Il nido che alza anche il volume delle melodie degli uccelli Che dire: se non fosse per le melodie e le suonerie installate sui cellulari, a causa del traffico e soprattutto dei pochi alberi piantati nelle nostre città sarebbe quasi impossibile udire il suono di un usignolo.

A parte gli scherzi e le esagerazioni, provate un po' a pensarci su: se non avete la fortuna di abitare in campagna o in zone verdi, quante volte riuscite a sentire cantare un uccello?

Beh, qualcuno (tale Vasily Kassab) ha pensato anche a questo "problema" inventando il Bird's Talk, ovvero un nido per uccelli che amplifica anche il loro canto.

A prima vista il design ricorda in tutto e per tutto un megafono, mentre al suo interno c'è spazio per una sicura dimora per i volatili più piccoli e più indifesi: la parte conica più larga, infatti, è protetta da una rete che permette al suono di uscire, ma lascia fuori gli uccelli predatori.

Questo Bird's Talk può, inoltre, essere facilmente tolto dalla sua sede così da essere pulito e lo si può installare in pochi secondi in qualsiasi luogo di vostro piacimento, come ad esempio il balcone di casa.

L'unico inconveniente è che se viene scoperto da un corvo, beh, allora sì che cominciano i guai...



