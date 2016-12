Il modo più semplice (ed economico) per stoccare l'energia Secondo la rivista specializzata Powermag, una giovane società britannica del settore energia, la Isentropic Energy, avrebbe studiato e realizzato un innovativo sistema per stoccare l'eccedenza di energia termica prodotta dagli impianti fotovoltaici o eolici.

Il sistema è composto da due grandi serbatoi, opportunamente coibentati e riempiti con gas e ghiaia, uno caldo (a 500° C) e uno freddo (a -160° C) collegati fra loro da una pompa di calore da circa 6 MWh azionata proprio dalla differenza di calore tra i due serbatoi.

Per far funzionare questo impianto molto semplice e per questo molto economico non sono necessari né acqua né refrigeranti o prodotti chimici, così come non sono richiesti altri requisiti di posizionamento geografico a differenza degli altri progetti di stoccaggio dell'energia attualmente in fase di test pilota.



