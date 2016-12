Il miglior prodotto realizzato con plastica riciclata è tutto made in Italy Viene dall'Italia il miglior prodotto Europeo prodotto con la plastica riciclata.

Il riconoscimento, infatti, è stato conferito dalla EPRO (l'Associazione Europea per il Riciclo della Plastica) nel contesto del concorso Best Recycled Product 2011 al Trenino realizzato dalla EurocomItalia, un'azienda specializzata in giochi e arredo urbano totalmente ecosostenibili che, tra l'altro, vanta anche il merito di produrre interamente nel nostro Paese.

In particolare, i criteri con cui sono stati valutati i prodotti in gara dovevano soddisfare criteri tecnici molto severi come, ad esempio:

- contenere almeno il 50% di plastica riciclata;

- essere prodotti in Europa o Turchia;

- essere messi effettivamente in produzione e poi commercializzati;

- devono fare uso di plastica riciclata anche per gli imballaggi e il packaging.

La cerimonia di premiazione del concorso (a cui hanno partecipato più di novanta produttori in rappresentanza di quindici Paesi Europei) si è svolta a Madrid in occasione del recente Congresso IdentiPlast 2011 che quest'anno aveva come tema centrale quello di "Identificare i modi per evitare di sprecare la plastica nelle discariche".

Davvero un bell'esempio dell'Italia che ci piace...



Galleria fotografica Argomenti: miglior prodotto plastica riciclata, riciclare plastica, Best Recycled Product, EurocomItalia