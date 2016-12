Il metano, un carburante conveniente che va bene anche all'ambiente Secondo dati dell'Osservatorio Metanauto le autovetture alimentate a gas naturale, innanzi tutto, convengono per il portafogli, in secondo luogo, rispetto agli altri carburanti di derivazione petrolifera, strizza l'occhio anche all'ambiente.

Secondo lo studio, infatti, per un viaggio di 3.100 Km si arrivano a risparmiare fino a 297 euro, per non parlare poi delle ridottissime emissioni di gas nocivi nell'atmosfera tali da consentire la circolazione delle autovetture alimentate a metano anche durante le giornate di blocco del traffico cittadino proprio a causa dell'inquinamento.

Se poi fino a qualche anno fa la rete distributiva rappresentava un ostacolo alla diffusione del metano, ora le cose stanno finalmente cambiando: in Italia si contrano, infatti, 812 distributori dei quali 139 sono dislocati nella sola Emilia Romagna, 114 in Veneto e 102 in Lombardia.

Che dunque il metano stia entrando nei pensieri degli utenti e delle amministrazioni è un dato di fatto, viste l'impennata di vendita di impianti di alimentazione degli ultimi anni e la presa di posizione a favore di questo combustibile naturale di alcuni esponenti del mondo politico internazionale fra cui il Presidente americano Barack Obama che ha così detto a riguardo: "Recenti innovazioni ci hanno permesso di sfruttare grandi riserve di metano presenti negli Stati Uniti che potrebbero essere sufficienti per cent'anni. Bisogna, dunque, continuare su questa strada".

E non si non dire che non sia stato preso in parola: la Chrysler, infatti, ha annunciato che entro il 2017 avvierà nel Paese stelle e strisce la commercializzazione di veicoli a gas naturale.



Argomenti: mobilità sostenibile, auto elettriche, biciclette elettriche, auto ibride, emissioni zero, biocarburanti, batterie litio